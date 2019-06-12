Трагедия на Дунае: украинского капитана отпустили под миллионный залог

Теплоход Viking Sygin врезался в прогулочное судно с 33 корейскими туристами на борту / 24.hu

Украинского капитана, круизный теплоход Viking Sygin которого врезался в прогулочный теплоход Русалка с 33 корейскими туристами и двумя членами экипажа на борту, был освобожден под залог.

Украинца отпустили за 15 миллионов форинтов - это почти 14 миллионов гривен, передает 24.hu.

Однако, капитан должен носить электронный браслет, дважды в неделю являться в полицию и не имеет права покидать Будапешт.

Напомним, 29 мая у здания парламента Будапешта на Дунае круизный теплоход Viking Sygin ударил прогулочное судно Русалка с 35 людьми на борту. 33 корейских туриста находились на прогулочном теплоходе Русалка без спасательных жилетов. Сумели спастись всего 7 человек, тела 24 нашли спасатели, еще 4 человека пропали без вести.

Ранее херсонский прогулочный катер, затонувший в Будапеште, подняли из Дуная: число жертв возросло до 24.