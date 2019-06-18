В Китае произошло мощное землетрясение: есть погибшие и сотни раненых

Во время землетрясения в Китае погибли 13 человек / chinaplus.cri.cn

В Китае произошло мощное землетрясение магнитудой 6 баллов, в результате которого погибли 13 человек, 134 получили ранения.

Подземные толчки зафиксировали в юго-западной провинции Сычуань в ночь на 18 июня. Эпицентр землетрясения был на глубине 16 км, передает China plus.

Из-за обрушившейся стихии, разрушились некоторые дома, пошли трещины на главных автомагистралях. Спасатели продолжают работать: оценивают масштабы разрушений и ищут под завалами людей.

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