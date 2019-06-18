В Китае произошло мощное землетрясение: есть погибшие и сотни раненых

18 июня 2019, 09:25

Стихия обрушилась на юго-западную провинцию Сычуань в ночь на 18 июня.

Китай, землетрясение
Во время землетрясения в Китае погибли 13 человек / chinaplus.cri.cn

В Китае произошло мощное землетрясение магнитудой 6 баллов, в результате которого погибли 13 человек, 134 получили ранения.

Подземные толчки зафиксировали в юго-западной провинции Сычуань в ночь на 18 июня. Эпицентр землетрясения был на глубине 16 км, передает China plus

Из-за обрушившейся стихии, разрушились некоторые дома, пошли трещины на главных автомагистралях. Спасатели продолжают работать: оценивают масштабы разрушений и ищут под завалами людей.

Ранее 90 землетрясений в США разбудили страшный супервулкан Йеллоустоун.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Китай землетрясение
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

09:56
В Херсонской области автомобиль слетел в канал, погибли дети
09:44
Рада в кармане: что будет, если Зеленский получит "ключи" от парламента мнение
09:43
VISLOVO: Время и Стекло презентовала клип про новый вид тусы Видео
09:37
В ЦИК объявили, из скольких кандидатов украинцам придется выбирать себе новую Раду
09:25
В Китае произошло мощное землетрясение: есть погибшие и сотни раненых
09:08
Зеленский прибыл с официальным визитом в Германию: что он собрался там делать
08:55
Предприимчивый китаец продавал туры в Чернобыль, но привозил туристов в российский Челябинск
08:51
"Воробьиные" ночи и даже ветер утихнет: где в Украине будет жарче всего
08:29
В чем причина феномена партии Слуга народа мнение
08:13
Кубок Америки. Чилийцы разгромили Японию Видео
07:54
Зеленский признался, что скажет Путину при встрече
07:41
Повышение пенсии с 1 июля: кто получит прибавку в 10 раз больше, чем остальные Видео
07:16
Валентин Землянский: Если Украина потеряет транзит, по стоимости газ для населения станет золотым
06:55
Главный итог встречи Макрона и Зеленского мнение
06:35
Развод и новый муж: астролог спрогнозировал расставание Галкина и Пугачевой
06:01
Нибиру "сперла" разработки российских ученых
04:59
Врачи рассказали, какие мифы о сексе вреднее всего для людей
04:22
Историк спрогнозировал, когда и почему рухнет режим Путина в России
03:39
В Киеве нашли Mercedes "настоящего оленя", который колесил по мосту Кличко Видео
02:58
Какие правила нужно соблюдать ради хорошего секса в семье: советы психотерапевта
02:03
Вторжение Нибиру настало: Циолковский побывал на планете смерти и оставил послание
01:15
"С такими изменяют": СМИ выяснили, какой скандальный совет дал принцу Гарри его дед на счет Меган Маркл
00:34
Эксперт рассказал о неожиданной развязке спора между Нафтогазом и Газпромом
17 июня, понедельник
23:48
Главные новости 17 июня: договоренности Зеленского с Макроном в Париже и советы первой леди
22:42
Итоги рандеву в Париже: Зеленский дал старт подготовке к встрече нормандской четверки
21:55
"Иуда обычный": Гройсмана растерзали в Сети за "предательство вчерашних товарищей"
21:10
Прямо в суде преставился обвиненный в шпионаже бывший президент Египта
20:48
Макрон на встрече с Зеленским заявил, что нельзя вредить интересам граждан России Видео
20:32
Недоразумение в Париже: Зеленский заверил Макрона, что не готов к диалогу с сепаратистами
20:13
Бывшая ВИА Гра хвастнула беременностью
19:31
Захват Россией украинских моряков: Макрон дал Зеленскому обещание
19:10
Беларусь щелкнула Россию по носу переименованием украинских городов
19:05
Макрон пообещал Зеленскому помощь в переговорах с Путиным Видео
18:30
Тотти покинул Рому после 30 лет в клубе
18:22
"Он отклеился от Коломойского": бывший собственник 1+1 рассказал о долгах Зеленского
17:54
"Надо потерпеть, пока Омелян запустит гиперлуп": пассажиры УЗ плачутся из-за вагонов-"доменных печей"
17:31
Встреча в Париже: 66-летняя жена Макрона раскрыла Зеленской секреты профессии первой леди Фото
17:12
Из-за Медведчука телеканал ZIK покидает известная телеведущая
16:55
Пропала 11-летняя девочка под Одессой: не раз судимый отморозок запросил 10 тысяч долларов
16:41
Четыре вековых рекорда температуры: синоптик назвала дату отступления жары в Украине Видео
16:22
Киевлян разгневал "настоящий олень", колесящий на джипе по мосту Кличко Видео
15:46
Зеленский явился в Париж с официальным визитом: первые подробности
15:45
Роспуск Рады: Зеленский дал понять, каким будет вердикт Конституционного суда Видео
15:22
Kiss впервые выступили в Киеве: яркие фото с прощального концерта легендарных рокеров Видео
15:21
"Продолжает путешествовать во времени": сын Бари Алибасова раскрыл странные подробности о состоянии отца
14:44
Ученые выяснили простой и самый эффективный способ, как понизить давление
14:22
Украинцам предложили летать из Киева во Львов за 500 грн
14:08
Олимпик обратился за помощью к Зеленскому
13:52
Гройсман призвал "похоронить" партии Порошенко и Тимошенко Видео
13:26
"Вопрос условий": эксперт объяснил, ради чего стоит снимать блокаду с ОРДЛО
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять