Побег из золотой клетки: в Дубае от шейха-тирана удрала жена с детьми и кучей баксов

От эмира Дубая сбежала жена / GLOBAL LOOK PRESS

Шейх Дубая Мохаммед бин Рашид славится жестокостью. Его смелая жена, принцесса Хайа удрала из золотой клетки, предварительно прихватив с собой детей и почти 40 миллионов долларов.

По информации, женщина испарилась еще в феврале. Некоторые источники сообщают, якобы принцесса прячется в Германии вместе с 11-летней дочерью и 7-летним сыном. Там она попросила убежища, сразу подав на развод после прибытия.

Также СМИ сообщают, что из-за этого семейного разрыва отношения между Германией и ОАЭ изрядно подпортились.

Стало известно, что эмир Дубая потребовал от Берлина выдать обратно всех членов его семьи, но тщетно, сообщает The Sun.

Жена шейха решила начать новую жизнь / Getty Images

Отметим, ранее от шейха Мохаммеда бин Рашида пыталась сбежать дочь. В феврале 2018 года Латифа Аль Мактум сбежала из родных Объединенных Арабских Эмиратов, попытавшись на небольшой яхте прорваться к чужому берегу через Индийский океан. Но девушку схватили и несколько недель пытали в тюрьме.

Читайте такжеАрабский шейх купил ужин с Ким Кардашьян за 1 млн долларовБольшинство людей, плохо знакомых с порядками мусульманского мира, судят о жизни принцесс по фильмам. Их жизнь – сплошная сказка, думают многие. Особенно, когда состояние твоего отца-шейха оценивается в пять миллиардов долларов. Со стороны может показаться, что все двери открыты, а перспективы на будущее исключительно радужные. На самом же деле, "золотая клетка" практически всегда заперта – а богатые "наследницы" чаще всего оказываются в роли пленниц.

33-летняя Латифа Аль Мактум показала всему миру, что богатство семьи – это даже близко не синонимом счастья. Еще 16-летней девушкой она пыталась сбежать из ОАЭ, устав от унижений и постоянного пренебрежения по отношению к женщинам Востока. Но отец при помощи влиятельных друзей вычислил беглянку, после чего она на несколько лет оказалась в самой настоящей тюрьме.

Читайте такжеАрабский шейх отпустил телохранителя-украинца на Донбасс: джихад святое дело, возвращайся с победойКстати, старшая сестра принцессы в свое время тоже пыталась скрыться от влиятельного родителя. Ей всеми правдами и неправдами даже удалось добраться до Великобритании – но вдыхать воздух свободы ей долго не позволили. Агенты отца схватили беглянку прямо на улице Кембриджа и тайком вывезли на родину. После этого девушку объявили душевнобольной и долго "лечили" в "психушке".

Напомним, ранее русская секс-работница рассказала об оргиях арабских шейхов.