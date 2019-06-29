Побег из золотой клетки: в Дубае от шейха-тирана удрала жена с детьми и кучей баксов

Источники сообщают, якобы принцесса прячется в Германии вместе с 11-летней дочерью и 7-летним сыном
Шейх Дубая Мохаммед бин Рашид славится жестокостью. Его смелая жена, принцесса Хайа удрала из золотой клетки, предварительно прихватив с собой детей и почти 40 миллионов долларов.
По информации, женщина испарилась еще в феврале. Некоторые источники сообщают, якобы принцесса прячется в Германии вместе с 11-летней дочерью и 7-летним сыном. Там она попросила убежища, сразу подав на развод после прибытия.
Также СМИ сообщают, что из-за этого семейного разрыва отношения между Германией и ОАЭ изрядно подпортились.
Стало известно, что эмир Дубая потребовал от Берлина выдать обратно всех членов его семьи, но тщетно, сообщает The Sun.
Отметим, ранее от шейха Мохаммеда бин Рашида пыталась сбежать дочь. В феврале 2018 года Латифа Аль Мактум сбежала из родных Объединенных Арабских Эмиратов, попытавшись на небольшой яхте прорваться к чужому берегу через Индийский океан. Но девушку схватили и несколько недель пытали в тюрьме.
Читайте такжеАрабский шейх купил ужин с Ким Кардашьян за 1 млн долларовБольшинство людей, плохо знакомых с порядками мусульманского мира, судят о жизни принцесс по фильмам. Их жизнь – сплошная сказка, думают многие. Особенно, когда состояние твоего отца-шейха оценивается в пять миллиардов долларов. Со стороны может показаться, что все двери открыты, а перспективы на будущее исключительно радужные. На самом же деле, "золотая клетка" практически всегда заперта – а богатые "наследницы" чаще всего оказываются в роли пленниц.
33-летняя Латифа Аль Мактум показала всему миру, что богатство семьи – это даже близко не синонимом счастья. Еще 16-летней девушкой она пыталась сбежать из ОАЭ, устав от унижений и постоянного пренебрежения по отношению к женщинам Востока. Но отец при помощи влиятельных друзей вычислил беглянку, после чего она на несколько лет оказалась в самой настоящей тюрьме.
Читайте такжеАрабский шейх отпустил телохранителя-украинца на Донбасс: джихад святое дело, возвращайся с победойКстати, старшая сестра принцессы в свое время тоже пыталась скрыться от влиятельного родителя. Ей всеми правдами и неправдами даже удалось добраться до Великобритании – но вдыхать воздух свободы ей долго не позволили. Агенты отца схватили беглянку прямо на улице Кембриджа и тайком вывезли на родину. После этого девушку объявили душевнобольной и долго "лечили" в "психушке".
Напомним, ранее русская секс-работница рассказала об оргиях арабских шейхов.