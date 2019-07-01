"Доширак": в Кремле лаконично отреагировали на пристальное внимание к кружке Путина

Путин носит с собой кружку / Reuters

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил удивление, что к кружке Владимира Путина на саммите G20 в Осаке проявили такое пристальное внимание.

Песков подчеркнул, что еще несколько лет назад он рассказывали о кружке Путина и назвал это "давней историей".

"Странно, что только сейчас обратили внимание", — сказал Песков, передает РИА Новости.

Также Песков уточнил, что Путин постоянно пьет чай из этой каружки-термоса.

Читайте такжеПутин удивил на саммите G20 собственным термосом: курьезное видеоОтметим, что уже несколько дней соцсети не утихают по поводу кружки Путина. Люди шутят, в кружке Путина – "Доширак со вкусом курицы", "Боярышник", "Коньячок" "Свое бухлишко".

Дед уже совсем параноик. Даже на G20 из своего стакана пьет pic.twitter.com/CYSYWCLjp7 — Лентач (@oldLentach) 28 июня 2019 г.

Напомним, ранее сообщалось, президент России Владимир Путин удивил на саммите G20 собственным термосом.