Путин удивил на саммите G20 собственным термосом: курьезное видео

Путин приехал на саммит в Японию со своей посудой / Reuters

Участников саммита G20 в японской Осаке удивил президент России Владимир Путин, который за общим столом с другими участниками мероприятия, пил из привезенного с собой небольших размеров термоса.

"Дед уже совсем параноик. Даже на G20 из своего стакана пьет", - подписал соответствующее видео ресурс Лентач в Twitter.

В кратком ролике видно, что гости саммита за столом пользовались посудой, которая была предложена на столе. В частности, вино из большого бокала пил президент США Дональд Трамп. При этом глава Кремля пил из белого термоса, который, очевидно, привез с собой.

"Просто кое-что смыслит в отравлениях", "Это банка для анализов", "Это оборотное зелье", "Ещё бы банку трехлитровую поднял", "Шизофрения в последней стадии", "Позор", - пишут в комментариях под видео.

Впоследствии в комментарии изданию Вести пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, почему на ужине G20 Путин пил из собственной посуды. Он заявил, что Путин из этой термокружки постоянно пьет чай.

Дед уже совсем параноик. Даже на G20 из своего стакана пьет pic.twitter.com/CYSYWCLjp7 — Лентач (@oldLentach) June 28, 2019

Напомним, в соцсетях обратили внимание на смену настроения премьер-министра Великобритании Терезы Мэй при встрече с президентом России Владимиром Путиным.