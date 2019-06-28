"Путин высасывает радость": в сети заметили смену настроения Терезы Мэй при встрече с президентом РФ

28 июня 2019, 17:06

Британский премьер выглядит явно не радостной, находясь рядом с лидером России.

Тереза Мэй, Владимир Путин
Тереза Мэй и Владимир Путин / EPA

В соцсетях обратили внимание на смену настроения премьер-министра Великобритании Терезы Мэй при встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Пользователи сети показали два фото, на которых Мэй запечатлена с Путиным во время рукопожатия в 2016 и 2019 году.

На первом снимке 2016 года премьер Великобритании выглядит приветливой и широко улыбается. Но вот на фото 2019 года, сделанном во время саммита G20 в японской Осаке, на лице Мэй – ни следа улыбки, и рукопожатие длилось доли секунды.

Кто-то пошутил: "Путин высасывает радость", а кто-то предположил, что такая смена настроения произошла из-за наличия угроз со стороны РФ Лондону. Кроме того, вероятно, что это последний саммит Мэй, на который она прибыла в качестве премьер-министра Великобритании, и поэтому у нее не было желания улыбаться.

Ранее Тереза Мэй отчитала Путина из-за отравления в Солсбери и потребовала освободить украинских моряков.

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Владимир Путин Тереза Мэй
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