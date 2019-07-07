В США внезапно умер юный актер-звезда Disney

Камерон Бойс / Instagram актера

Американский актер, танцор, певец и модель, звезда студии Disney Камерон Бойс умер на 21-м году жизни.

Соответствующее сообщение опубликовал британский таблоид Sun, ссылаясь на представителей семьи актера.

По их словам, Бойс ушел из жизни от приступа болезни (от которой сильно страдал в последние годы).Название болезни представители семьи на публике озвучивать не стали.

К слову, Камерон Бойс родился 28 мая 1999 года в Лос-Анджелесе. Карьеру в кино начал еще в 9-летнем возрасте, сыграл в хорроре Зеркала (режиссер Александр Ажа). Далее он Бойс исполнил роли сына главного героя (которого играл Адам Сэндлер) в дилогии Одноклассники.

Представители студии Disney в официальном заявлении назвали Кэмерона Бойса "невероятно талантливым".

Напомним, ранее в США скончался актер Уэйн Оллвайн, который несколько десятилетий озвучивал мышонка Микки-Мауса.