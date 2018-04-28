Ушел из жизни известный британский режиссер, экранизировавший роман Оруэлла

В канадском городе Ванкувере на 99-м году жизни умер знаменитый британский кинорежиссер Майкл Андерсон.

Как сообщает The Hollywood Reporter, он родился 30 января 1920 года в Лондоне в семье театральных актеров.

Среди самых известных его работ в кино — "Бегство Логана", "Молодая Екатерина", "Вокруг света за 80 дней" и "Смерть среди айсбергов". Культовым фильмом Андерсона стала снятая в 1956 году экранизация романа Джорджа Оруэлла "1984".

Андерсон был трижды женат, воспитал шестеро родных детей и двое приемных.

Напомним, американский актер и стендап-комик Верн Тройер умер 21 апреля в возрасте 49 лет. Причиной смерти стало злоупотребление алкоголем.