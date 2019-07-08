"Угроза глобального ядерного п…ца": социолог посоветовал, что делать с Кремлем

Режим Владимира Путина — катастрофа планетарного масштаба, Кремль бессмысленно уговаривать, его можно только обезвредить, полагает социолог / Reuters

Российский социолог, публицист Игорь Эйдман сообщил, что в РФ режим президента Владимира Путина является катастрофой планетарного масштаба, Кремль похож на психа с бомбой, который ворвался в мировой супермаркет — его бессмысленно уговаривать, можно только обезвредить.

Режим Путина — катастрофа в развитии, написал эксперт в Facebook, комментируя слова высокопоставленного российского военного о том, что погибшие на подводной лодке Лошарик россияне не допустили катастрофу планетарного масштаба.

По словам эксперта, засыпая вечером, нельзя быть уверенными, что "к утру путинские идиоты на очередном подводном или надводном "лошарике" не доиграются до глобального ядерного п…ца".

"На похоронах погибших подводников высокопоставленный российский военный сказал, что они "не допустили катастрофу планетарного масштаба". К сожаление, это не так. Катастрофа планетарного масштаба — сам нынешний путинский режим в России…", — полагает социолог.

Публицист добавил, что каждый день существования путинского режима приводит к новым жертвам необъявленных войн, и из-за него возможны все более страшные последствия.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 1 июля в российских территориальных водах на подлодке Лошарик в результате пожара погибли 14 подводников. СМИ писали, что подводники погибли при испытании ядерной торпеды Посейдон.