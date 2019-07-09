"Гей, говоривший под диктовку Саакашвили": В Грузии покатили бочку на обматерившего Путина телеведущего

Георгий Габуния / скриншот из видео

Скандально прославившийся в последние дни в Сети грузинский телеведущий Георгий Габуния (благодаря жесткому матерному обращению к президенту РФ Владимиру Путину в прямом эфире Рустави-2) — гомосексуалист и любовник гендиректора канала Ника Гварамии.

Автором оскорбительного монолога Габунии был экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, полностью контролирующий деятельность "Рустави 2".

Об этом в комментарии порталу Daily Storm безапеляционно заявил главред грузинского информационно-аналитического агентства Грузинформ Арно Хидирбегишвили.

"Телеведущий Габуния и генеральный директор телекомпании["Рустави 2" Ника - Главред] Гварамия относятся к сексуальным меньшинствам, они геи, Гварамия является сексуальным партнером телеведущего", — заявил тот.

Читайте также"Володя – п*зда моржовая": в Госдуме придумали наказание для Габунии и Грузии за непочтительность к ПутинуБолее того, по информации Хидирбегишвили, текст матерного монолога Габунии сочинял лично экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который контролирует работу Рустави-2. А осудил он публично выходку телеведущего для того, чтобы отвести от себя подозрения.

"Это был спектакль, чтобы отвести от себя подозрения, потому что это спровоцировано им, это его телекомпания ["Рустави 2" - Главред],которая не делает ничего без его ведома, и более того, у меня есть абсолютно достоверная информация, что поганый монолог телеведущего Габунии был написан Михаилом Саакашвили", − подытожил журналист.

Напомним, в минувший понедельник, 7 июля, в Сети опубликовали видеообращение к Владимиру Путину, записанное прямо в студии грузинского телеканала Рустави 2 ведущим Георгием Габунией. Оно изобиловало всяческими матерными оскорблениями президента РФ и, более того, его покойных родителей.

Уже на следующий день после этого, по понятным причинам, резонансного обращения, на канале Рустави 2 начались увольнения.

Позднее за честь и достоинство оскорбленного Путина встала горой Ксения Собчак − дочь его экс-начальника по петербургской мэрии, скандальная телеведущая и бывшая соперница по президентским выборам.