"Злобные инвалиды": в Госдуме опустились до оскорблений в адрес Украины и Грузии

9 июля 2019, 14:29

Петр Толстой назвал Украину и Грузию "несостоявшимися государствами".

Госдума
В Госдуме опустились до оскорблений в адрес Украины и Грузии

Украина и Грузия являются "несостоявшимися государствами", заявил вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой.

Об этом он сказал во время заседания нижней палаты российского парламента.

"Только благодаря нашей стране сегодня на карте мира существуют вот эти два злобных инвалида, несостоявшихся государства без части своих территорий — Украина и Грузия", — сказал Толстой.

По его словам, РФ не может просто так оставить без ответа оскорбление в адрес президента и позволить разговаривать в подобном тоне. Он отметил, что нужно оставить в прошлом "соглашательскую внешнюю политику 1990-х".

Напомним, ранее Толстому в кулуарах ПАСЕ пригрозили скамьей подсудимых в Гааге вместе с Путиным.

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Россия Грузия Госдума РФ Петр Толстой Украина
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