"Помогите… Доктора поищите": на встрече с Путиным произошла неприятность

На встрече с Путиным произошла неприятность / Reuters

В Екатеринбурге на встрече президента России Владимира Путина со студентами и аспирантами Уральского Федерального Университета одной из студенток стало плохо. Видео инцидента уже появилась на YouTube.

Девушка потеряла сознание. Поэтому Путину пришлось прервать свою речь. После чего он демонстративно на камеру, не опуская микрофона, стал комментировать оказание студентке необходимой помощи.

"Помогите, пожалуйста, девочке. Посадите… возьмите тихонечко. Доктора поищите", — велел Путин.

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