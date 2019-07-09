"Помогите… Доктора поищите": на встрече с Путиным произошла неприятность

9 июля 2019, 18:38

Президент РФ заверил, что ничего серьезного не случилось.

На встрече с Путиным произошла неприятность
На встрече с Путиным произошла неприятность / Reuters

В Екатеринбурге на встрече президента России Владимира Путина со студентами и аспирантами Уральского Федерального Университета одной из студенток стало плохо. Видео инцидента уже появилась на YouTube.

Девушка потеряла сознание. Поэтому Путину пришлось прервать свою речь. После чего он демонстративно на камеру, не опуская микрофона, стал комментировать оказание студентке необходимой помощи.

"Помогите, пожалуйста, девочке. Посадите… возьмите тихонечко. Доктора поищите", — велел Путин.

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Ранее Главред писал про случаи обмороков на мероприятиях с участием экс-президента Украины Петра Порошенко. Детальнее читайте и смотрите в нашем материале Сногсшибательный президент: кто падал в обморок во время выступлений Порошенко.

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Владимир Путин
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