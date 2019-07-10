Петиция для Зеленского о параде на День Независимости: Парубий призвал ветеранов выходить со знаменами

Парад на День Независимости в Киеве / Слово и Дело

На официальном интернет-портале украинского президента зарегистрирована петиция с требованием к Владимиру Зеленскому провести 24 августа, на День Независимости, военный парад.

Автор петиции, Мирон Дмитрик, мотивирует требование провести парад ко Дню независимости тем, что все обороняющие Украину заслуживают уважения.

"Во время продолжающейся военной агрессии со стороны Российской Федерации украинские воины, Вооруженные силы, Национальная гвардия, другие вооруженные формирования, добровольцы, ветераны, волонтеры, семьи погибших, пленных и все, кто прилагает усилия для обороны нашей земли от захватчиков, заслуживают внимания и уважения", − говорится в тексте петиции.

Отмену парада Дмитрик прямо называет "неудачным заигрыванием с врагом".

Позднее спикер Верховной Рады Андрей Парубий призвал людей выйти на Крещатик 24 августа и №почтить защитников Украины".

"Чтобы почтить бессмертный подвиг украинских героев, призываю всех, кто боролся и воевал за свободу Украины, участников Революции достоинства, ветеранов российско-украинской войны, волонтеров, военных 24 августа 2019 года выйти на Крещатик и пройти парадом Независимости главной улицей государства", − заявил он.

Более того, Парубий призвал брать участников военного конфликта на Донбассе с собой боевые знамена и флаги, а также неоднократно произносить лозунг "Слава Украине!".

"Я буду там вместе с вами. До встречи на Крещатике в День Независимости Украины", - резюмировал он.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский предложил отменить военный парад на День независимости на Крещатике, а сэкономленные деньги выдать солдатам и офицерам ВСУ. За это предложение он был раскритикован своим предшественником Петром Порошенко.