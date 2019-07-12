Трагедия в России: погибли 10 человек, большинство жертв — дети

горная река / Скриншот видео с youtube.com

В пятницу утром, 12 июля, в Бай-Тайгинском районе Республики Тыва Российской Федерации автомобиль марки УАЗ пытался вброд пересечь реку Шуй и опрокинулся.

В результате опрокидывания УАЗа погибли 10 человек, в частности, 6 детей, сообщили в пресс-службе МВД по Тыве.

Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол написал в Facebook, что смертельное ДТП произошло в селе Шуй в местечке Одуруг, погибли две семьи.

"На месте происшествия обнаружены тела 10 погибших, из которых шестеро несовершеннолетних… устанавливается точное количество людей, находившихся в транспортном средстве", — отметили в МВД. Ранее сообщалось, что в российской Кемеровской области в 100 км от города Междуреченск автомобиль КамАЗ, перевозивший рабочих к угольной шахте, упал с обрыва, погибли шесть человек, а 16 — пострадали.