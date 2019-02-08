В России КамАЗ с рабочими упал с обрыва, много жертв и пострадавших

В РФ грузовик упал в большой высоты, есть жертвы / Скриншот видео с youtube.com

В Кемеровской области Российской Федерации в 100 км от города Междуреченск автомобиль КамАЗ, перевозивший рабочих к угольной шахте, упал с обрыва, погибли шесть человек, а 16 — пострадали.

Грузовик с людьми упал с высоты 8-10 метров на территории, прилегающей к угольному распаду, сообщили ТАСС в Государственной инспекции безопасности дорожного движения РФ.

По данным Госавтоинспекции, КамАЗ вез 21 сотрудника ОАО "Разрез Распадский" и упал в угольный отвал. По предварительным сведениям, водитель не справился с управлением.

В департаменте охраны здоровья Кемеровской области сообщили агентству, что 12 пострадавших в результате смертельной аварии находятся в состоянии средней степени тяжести, а состояние еще четырех — тяжелое.

В Сети уже появилось видео с места ДТП, которое унесло много жизней.

Напомним, в начале февраля в Калужской области России опрокинулся автобус, перевозившего более 40 человек, большая часть из них — дети. В результате аварии погибли семь человек.