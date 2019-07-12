Гибель двух семей в России: в МВД раскрыли подробности жуткого ДТП

В результате ДТП в Тыве, в которое попало авто марки УАЗ, выжили двое мужчин, сообщили в МВД / 17.мвд.рф

В Бай-Тайгинском районе российской Республики Тыва в автомобиле марки УАЗ, который опрокинулся во время попытки пересечь реку, по предварительным данным, находились 12 человек.

После ДТП двое мужчин смогли выбраться из авто и спастись, говорится на сайте МВД по Тыве.

В ведомстве добавили, в салоне машины нашли тела девяти погибших, шестеро из жертв — дети.

"…Одна женщина числится без вести пропавшей. В настоящее время ведутся ее поиски", — отмечается в сообщении.

В результате ДТП в Тыве, в которое попало авто марки УАЗ, выжили двое мужчин, сообщили в МВД / 17.мвд.рф

Напомним, 12 июля в Бай-Тайгинском районе Республики Тыва авто марки УАЗ пытался вброд пересечь реку Шуй и опрокинулся. В МВД сообщали, что на месте ДТП обнаружены тела 10 погибших. Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол написал, что смертельное ДТП произошло в селе Шуй в местечке Одуруг, погибли две семьи.