Российский социолог раскрыл, где позиции Путина уязвимее всего

Позиции Владимира Путина уязвимее всего в крупных городах РФ, сообщил социолог / Reuters

В Российской Федерации позиции президента Владимира Путина уязвимее всего в крупных городах.

Путинский режим стратегически не может опереться ни на мегаполисы, ни на глубинку, написал российский социолог, публицист Игорь Эйдман в Facebook.

По его данным, в провинции Путина многие воспринимают как представителя ненавистной коррумпированной московской элиты, которая бесконечно далека от нужд "глубинной России".

"Позиции Путина уязвимее всего в крупных городах. Их жители, особенно молодые, как и полагается обитателям мегаполисов, в основном, не воспринимают путинскую репрессивно-архаичную повестку дня", — считает эксперт.

Социолог отметил, что это видно даже по результатам во многом фальсифицированных выборов.

"Характерно, что в последнее время наиболее активные протесты проходили в основном в регионах. Основной враг для российской глубинки (в отличие от американской и европейской) — …московская элита", — добавил публицист.

Эксперт подчеркнул, что в регионах РФ главный враждебный "чужой" — это москвич. "В провинции считают, что Москва зажралась…", — утверждает он.

Ранее Игорь Эйдман написал, что в РФ режим Владимира Путина является катастрофой планетарного масштаба, Кремль похож на психа с бомбой, который ворвался в мировой супермаркет — его бессмысленно уговаривать, можно только обезвредить.