"Страна-гопник": армия России создана для понтов — сокурсник Путина

Вооруженные силы путинской РФ созданы для понтов, полагает Юрий Швец / Reuters

Бывший советский разведчик, сокурсник президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец считает, что российский лидер — гопник, а Россия — страна-гопник.

Армия путинской РФ создана для понтов, рассказал экс-разведчик в интервью Обозревателю.

По его словам, российская армия хороша, пока по ней никто не стреляет.

"…Путин — гопник, а его страна — это страна-гопник. Я не шучу. В психологии гопника очень важны понты, и вооруженные силы путинской России созданы для понтов. Когда Путин применял их? Против Грузии, против Украины, когда у этих стран фактически не было никакой армии", — отметил собеседник.

Швец добавил, что российский лидер послал авиацию в Сирию, рассчитывая, что никто по ней не будет стрелять. "Первый же выстрел турецкого самолета — и нет российского Су-24 (бомбардировщик был сбит в ноябре 2015-го — Ред.)", — подчеркнул он.

Ранее российский социолог, публицист Игорь Эйдман написал, что в России режим Владимира Путина является катастрофой планетарного масштаба, Кремль похож на психа с бомбой, который ворвался в мировой супермаркет — его бессмысленно уговаривать, можно только обезвредить.