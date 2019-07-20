Пошел по стопам Медведчука: Оливер Стоун попросил Путина стать его кумом

Оливер Стоун захотел Путина в кумовья / kremlin.ru

Американский режиссер Оливер Стоун попросил президента России Владимира Путина, который ранее раскатисто заявил, что русские и украинцы – один народ, стать его кумом.

По информации, кинорежиссер попросил Путина стать крестным его дочери во время интервью, текст которого обнародован на сайте Кремля вечером 19 июля. Отметим, само интервью состоялось месяц назад.

Путин сразу поинтересовался, хочет ли она быть православной.

Стоун убедительно заявил, что он сделает ее православной. Он также уточнил, что его дочь является верующей, воспитана в христианской традиции, и что крещение возможно, "если только она будет состоять в церкви".

Вот отрывок из этого интервью:

О.Стоун (как переведено): Итак. Я брал интервью у господина Виктора Медведчука. Это было в Монте-Карло, он очень интересное интервью дал, он там поделился своим мнением об Украине. Я полагаю, Вы с ним близки?

В.Путин: Я бы не сказал, что очень близки, но мы знакомы хорошо. Он был руководителем Администрации президента Кучмы, и тогда, в том качестве попросил меня поучаствовать в крещении его дочери. В нашей православной традиции отказываться нельзя.

О.Стоун: Отказаться нельзя? А я думал, что это было большой честью для Вас – стать крёстным отцом его дочери.

В.Путин: Быть крёстным отцом всегда большая честь.

О.Стоун: А скольким детям Вы являетесь крёстным отцом?

В.Путин: Я не буду называть число, но несколько человек.

О.Стоун: Это 100? 300?

В.Путин: Нет, нет, ну что Вы, конечно нет. Единицы.

О.Стоун: В таком случае я попросил бы Вас стать крёстным отцом моей дочери.

В.Путин: Она хочет быть православной?

О.Стоун: Мы сделаем её.

В.Путин: Но надо её спросить.

О.Стоун: Если только она будет состоять в церкви.

В.Путин: Конечно. Сколько ей лет?

О.Стоун: 22 года.

В.Путин: Она имеет отношение к какой-то конфессии?

О.Стоун: Да, она верующая, воспитана в христианской традиции.

В.Путин: Понятно.

Добавим, что Оливер Стоун был женат три раза, имеет троих детей. Двоих сыновей от второй жены, с которой они развелись в 1993 году, и дочь Тару от нынешнего брака с Сун-Чжун Юнг.

Читайте также"Открывая Украину": режиссер Оливер Стоун снимет фильм о Майдане и ДонбассеНапомним, ранее сообщалось, Оливер Стоун снял Путина для фильма об Украине после Майдана.