Автомобиль с россиянами на ходу провалился в огромную промоину на трассе

Дорожное полотно размыли дожди / Скриншот видео

В России из-за сильных дождей размыло дорожное полотно - прямо на дороге образовался огромный провал, в который угодил легковой автомобиль. В результате падения травмированы двое людей.

Инцидент произошел около семи утра 21 июля в Сковородинском районе Амурской области России. Видео опубликовало ИА Порт Амур на канале в Youtube.

Легковой автомобиль на полном ходу провалился в промоину на трассе. В результате ДТП, пострадали 62-летний водитель и его 31-летняя пассажирка. Оба госпитализированы.

Напомним, в ночь на 20 июля произошло ужасное смертельное ДТП у села Вита Поштовая под Киевом. На участке дороги рядом с АЗС WOG автомобиль Audi насмерть сбил трех пешеходов.