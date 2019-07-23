"Браво Зеленскому": в Совете Европы оценили результаты парламентских выборов в Украине

Партию Слуга народа поздравили с уверенной победой / Reuters

Результаты внеочередных парламентских выборов, состоявшихся в Украине 21 июля, оценили в Совете Европы.

Генеральный секретарь организации Турбйорн Ягланд поздравил президентскую партию Слуга народу с уверенной победой.

"Браво президенту Зеленскому и его партии Слуга Народа. Выборы создают новую надежду для Украины. Не коррумпированные институты, которым люди могут доверять, - это путь к суверенному украинскому государству", - написал Ягланд в Twiitter.

Напомним, 21 июля в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы.

Согласно окончательным данным Национального экзит-пола, результаты внеочередных парламентских выборов могут выглядеть так: партия Слуга народа набирает 44,2% голосов, Оппозиционная платформа - За жизнь - 11,4%, Европейская солидарность - 8,8%, ВО Батькивщина - 7,4%, Голос - 6,5%.

По данным Центризбиркома, явка на внеочередных парламентских выборах составила 49,84% избирателей.