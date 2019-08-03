В России произошло кровавое ДТП с автобусом: много жертв и пострадавших

В России автобус попал в ДТП, погибли пять человек / instagram.com/vladimirvladimirov5807

В ночь на пятницу, 2 августа, в Апанасенковском районе Ставропольского края России рейсовый автобус, следовавший по маршруту Волгоград-Ставрополь, столкнулся с грузовиком, погибли пять человек.

В результате кровавого ДТП госпитализированы 15 человек, состояние пяти из них - крайне тяжелое, написал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Instagram.

Чиновник добавил, что после аварии за помощью обратились 19 человек. "По нашим данным, в грузовике было два человека, в автобусе - 26…", - отметил Владимиров.

Ранее стало известно, что в российской Республике Тыва автомобиль марки УАЗ пытался вброд пересечь реку Шуй и опрокинулся. В салоне авто нашли тела девяти жертв, шестеро из погибших - дети. В результате аварии погибли члены двух семей.