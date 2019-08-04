Масштабный сбой в работе Instagram: что произошло

В Instagram масштабный сбой / из открытых источников

4 августа, в воскресенье, в работе социальной сети Instagram произошел масштабный сбой.

По информации, сбой в работе соцсети Instagram произошел около 05:17 по киевскому времени. Первыми заметили проблемы в работе Инстаграм пользователи из США, Бразилии, Нидерландов, Бельгии и Франции.

Согласно данным сервиса Downdetector, с неполадками в Инстаграм столкнулись и жители Германии, Польши, Великобритании, Мексики, России, Японии и Малайзии.

Кроме того, проблемы в работе соцсети заметили и пользователи в Украине.

Отметим, у большинства пользователей (почти 50%) возникают проблемы с обновлением ленты новостей, 29% не могут войти в свои учетные записи, еще 20% имеют трудности при просмотре Stories.

Во всем мире пользователи жалуются на проблемы в работе Instagram / скриншот

Пользватели пишут, что фотографии не загружаются, и отображается проблема, как будто проблемы с интернетом. Также многие возмущаются, что не прошло и месяца, как Инстаграм снова "упал".

Читайте такжеСбой Telegram: по миру прошли массовые отключения мессенджераНапомним, 3 июля в социальных сетях Facebook и Instagram произошел масштабный сбой.

У пользователей по всему миру вместо фотографий и изображений показывало только описание того, что, предположительно, на фотографии находится.

Оба сервиса самостоятельно "комментировали" загруженные снимки в духе "На данном изображении может находиться один или несколько человек в помещении".