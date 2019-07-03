Масштабный сбой в Facebook и Instagram: что происходит

Facebook в очередной раз "заболел" / Фото: Reuters

В социальных сетях Facebook и Instagram произошел масштабный сбой.

У пользователей по всему миру вместо фотографий и изображений показывает только описание того, что, предположительно, на фотографии находится. Люди задаются вопросом: что с фейсбуком сегодня и почему фейсбук не работает?

Ответ прост: фейсбук глючит.

Оба сервиса самостоятельно "комментируют" загруженные снимки в духе "На данном изображении может находиться один или несколько человек в помещении".

Например, известный блогер Сергей Запорожский опубликовал фотографию, сделанную в лифте, однако его подписчикам доступно только описание снимка, на котором указывается, что "люди стоят" и "селфи было сделано в помещении".

Это только пример, но сейчас у пользователей соцсети таких записей в ленте десятки.

Пользователи иронично комментируют очередное падение фейсбука.

Кроме того, наблюдаются проблемы и у принадлежащего компании Facebook сервиса Instagram. Пользователи инстаграма жалуются не только на то, что фотографии не отображаются, но и на то, что сервис удаляет ранее загруженные фото и видео.

При попытке скроллить, сеть не обновляется и не выдает новые посты, а фото и видео не отображаются. При попытке открыть показывается только описание снимка "На изображении может быть один или два человеа", "У изображения нет описания", и тд. При попытке посмотреть Stories, отображается только экран загрузки и мутное превью с силуэтом. Это касается также и приложения для мобильных на Android и iOS для постов, которые были опубликованы 3 июля.

Также у некоторых пользователей не отображаются все фото и видео, опубликованные за все время. Сейчас люди спрашивают в комментариях, когда починят инстаграм, но ответа никто не знает. Администрация не объясняет, когда заработает инстаграм и что с инстаграмом сейчас.