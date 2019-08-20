В Грузии уволили жестко обматерившего Путина журналиста Габунию

Новый генеральный директор грузинского телеканала "Рустави 2" Паата Салия заявил, что будет уволен журналист Георгий Габуния (сразу после выхода из отпуска), в прямом эфире обматеривший президента РФ Владимира Путина.

По словам Салия, канал подаст в суд на Габунию − из-за ущерба, нанесенного "Рустави 2".

Напомним, некоторое время Георгий Габуния в телестудии записал обращение к Владимиру Путину, в котором обложил матерно не только российского президента, но и его покойных родителях. После такого демарша журналиста отстранили от работы на два месяца. В Госдуме РФ оперативно предложили запретить поставки в страну вин и воды из Грузии. Далее, тогдашний гендиректор Рустави 2 Николоз Гварамия отреагировал на угрозы — написал: "Да я мочился во все это!". Позднее он публично утверждал, что готов мочиться в вино всем, кто из-за рынка РФ поддерживает "продажный режим" главы правящей в Грузии партии Грузинская мечта Бидзины Иванишвили. Позже Гвамария был уволен с поста гендиректора Рустави 2.

Габуния про Путина: текст

Хочу передать огромный привет нашему большому другу, президенту России Владимиру Путину.

Вовочка, с*ка ты подзаборная, г*вно ты собачье, п*зда ты моржовая. На нашей красивой земле нет места такому убогому созданию, такому уроду, как ты.

Ты – вонючий оккупант. Пошел ты в ж*пу, Володя. Иди на х*й вместе со своими рабами.

Еб*л я твою мамочку. Ой! Твоя мама мертва. Ой, как жаль. Ой, не говори! Да пусть горит она в аду вместе с тобой и твоим отцом. Ср*ть хотел я на ваши могилы. Аминь!