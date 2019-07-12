"Путинские виноделы": гендиректор Рустави 2 пригрозил мочевой расправой пособникам "продажного режима"

12 июля 2019, 18:30

Управленец назвал виноградарей, протестовавших против его заявления о вине, "слугами Бидзины".

Новости Грузии — Николоз Гварамия пригрозил мочиться в вино пособникам
Николоз Гварамия пригрозил мочиться в вино пособникам "продажного режима" / Скриншот видео с youtube.com

Гендиректор крупнейшего грузинского телеканала Рустави 2 Николоз Гварамия заявил, что готов мочиться в вино всем, кто из-за рынка Российской Федерации поддерживает "продажный режим" председателя правящей партии Грузинская мечта Бидзины Иванишвили.

Управленец назвал кахетинских виноградарей, которые устроили акцию после того, как он написал, что мочился в вино, "слугами Бидзины", пишет Взгляд со ссылкой на данные корреспондента из Тбилиси.

Также Гварамия сказал, что не верит "путинским виноделам".

"В вино и любые продукты всем мочусь, кто из-за российского рынка поддерживает продажный режим…", — заявил гендиректор Рустави 2.

Ранее сообщалось, что грузинский журналист Георгий Габуния в студии Рустави 2 записал обращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором обложил матами не только российского лидера, но и грубо высказался о его родителях.

В Госдуме России предложили запретить поставки в страну вин и воды из Грузии. Позже Николоз Гварамия отреагировал на угрозы — написал: "Да я мочился во все это!". В пятницу, 12 июля, в Восточной Грузии виноградари и виноделы устроили акцию протеста из-за его слов — перекрыли трассу и хотели протестовать возле Рустави 2.

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Россия Грузия вино моча Рустави 2 Николоз Гварамия
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