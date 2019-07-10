"Я мочился в вино и боржоми": в скандал с обматеренным Путиным приплели Украину

Гварамия считает, что свобода слова дороже экономических показателей.
Гендиректор телеканала Рустави 2 Николоз Гварамия, ведущий которого обматерил Путина и пожелал "насрать" на могилы его родителей, также выступил со скандальным заявлением.
Напомним, Госдума уже призвала правительство РФ запретить поставки в Россию грузинских вин, минеральной воды, а также денежные переводы между странами. На что Гварамия в прямом эфире заявил:
"Да и черт с этими боржоми и с вино! Теперь мы должны сказать, что Путин хороший, чтобы кто-то боржоми, вино и набеглави ввозил в Россию? Да я мочился во все это! Мне все равно! Мы страна или торговый объект?"
При этом глава телеканала призвал производителей "продавать в Украине". После чего в комментариях некоторые пользователи ехидно заметили: "Нужно мочиться и отправлять в Украину, не фиг с Россией торговать. Правильно он всё сказал".
Сам же Гварамия считает, что свобода слова дороже экономических показателей.
"Что вы **** (имелось в виду "насилуете") наш народ? Нам (телеканалу – ред.) запретили свободно выражать мысли, чтобы ваш боржом только свободно продавался в России", – цитирует журналиста Взгляд.
Ранее сам Путин прокомментировал матерные оскорбления от грузинского телеведущего. Он заявил, что не стал бы вводить санкции против Грузии из-за мата в свой адрес со стороны ведущего.
Читайте также"Гей, говоривший под диктовку Саакашвили": В Грузии покатили бочку на обматерившего Путина телеведущегоНапомним, после инцидента журналиста грузинский телеканал Рустави 2 прекратил вещание.
После этого президент Грузии прокомментировала матерное обращение к Путину в прямом эфире.
Также премьер Грузии не поддержал матерную ругань в адрес президента РФ Владимира Путина.
Кто такой ведущий Георгий Габуния
Георгий Габуния – известный телеведущий телекомпании Рустави 2, один из самых популярных в Грузии.
До видео с приветом Путину Габуния уже обвинили в нарушении принципов Хартии журналистской этики.
Скандал вызвал сюжет об общественных туалетах в Тбилиси, после которого Габуния выступил с резкой критикой работы столичной мэрии и самого градоначальника Давида Нармания. Он обратился прямо к мэру и указал на то, что тот является выходцем из села. При этом Габуния сравнил городские власти с построенными мэрией "туалетами без функции".
Также журналиста обвиняли в богохульстве. В 2018 году Габуния в подводке к сюжету о пересадке деревьев из Аджарии и Гурии в расположенный рядом дендрологический парк миллиардера, экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили сказал, что "Иисус Христос допустил ошибку, когда две тысячи лет назад для проповеди пришел в Израиль". По словам Габуния, Иисус два или три года назад должен был прийти в Аджарию, где "его не распяли бы, так как в регионе не осталось бы деревьев для изготовления креста".