"Я мочился в вино и боржоми": в скандал с обматеренным Путиным приплели Украину

"Мочился в вино и боржоми": в скандал с обматеренным Путиным приплели Украину / 1zoom.ru

Гендиректор телеканала Рустави 2 Николоз Гварамия, ведущий которого обматерил Путина и пожелал "насрать" на могилы его родителей, также выступил со скандальным заявлением.

Напомним, Госдума уже призвала правительство РФ запретить поставки в Россию грузинских вин, минеральной воды, а также денежные переводы между странами. На что Гварамия в прямом эфире заявил:

"Да и черт с этими боржоми и с вино! Теперь мы должны сказать, что Путин хороший, чтобы кто-то боржоми, вино и набеглави ввозил в Россию? Да я мочился во все это! Мне все равно! Мы страна или торговый объект?"

При этом глава телеканала призвал производителей "продавать в Украине". После чего в комментариях некоторые пользователи ехидно заметили: "Нужно мочиться и отправлять в Украину, не фиг с Россией торговать. Правильно он всё сказал".

Сам же Гварамия считает, что свобода слова дороже экономических показателей.

"Что вы **** (имелось в виду "насилуете") наш народ? Нам (телеканалу – ред.) запретили свободно выражать мысли, чтобы ваш боржом только свободно продавался в России", – цитирует журналиста Взгляд.

Ранее сам Путин прокомментировал матерные оскорбления от грузинского телеведущего. Он заявил, что не стал бы вводить санкции против Грузии из-за мата в свой адрес со стороны ведущего.

Читайте также"Гей, говоривший под диктовку Саакашвили": В Грузии покатили бочку на обматерившего Путина телеведущегоНапомним, после инцидента журналиста грузинский телеканал Рустави 2 прекратил вещание.

После этого президент Грузии прокомментировала матерное обращение к Путину в прямом эфире.

Также премьер Грузии не поддержал матерную ругань в адрес президента РФ Владимира Путина.