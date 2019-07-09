"Много чести": Путин прокомментировал матерные оскорбления от грузинского телеведущего

Владимир Путин / Reuters

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал вызвавшие большой резонанс матерные оскорбления в свой адрес со стороны телеведущего грузинского телеканала Рустави 2 Георгия Габунии.

"Много чести. Много чести против таких возбуждать уголовные дела, пусть вещает дальше", — цитирует агентство Интерфакс президента РФ.

Также Путин заявил, что не стал бы вводить санкции против Грузии из-за мата в свой адрес со стороны ведущего.

"Я бы не стал это делать [вводить санкции против Грузии] из уважения к грузинскому народу, мало ли кто что ляпнул. Один вышел, ляпнул, изображая из себя нечто. Вот о нем раньше никто ничего не знал, а сейчас все говорят. Он добился своего. Отстранили его на два месяца — он поехал на отдых. Потом приедет — продолжит работу. Ведь есть люди, которые протестуют против этого. Вот ради этих людей, ради восстановления полноценных отношений между Россией и Грузией я бы не стал предпринимать ничего, что осложняло бы наши отношения", - сказал российский лидер.

Напомним, глубоким вечером воскрения, 7 июля, в интернете появилось в крайней степени оскорбительное видеообращение к Владимиру Путину. Его записал непосредственно в студии телеканала Рустави 2 (Грузия) ведущий Георгий Габуния. Оно было наполнено до предела витиеватыми нецензурными оскорблениями президента РФ и даже его ушедших из жизни отца и матери.

Уже в понедельник, 8 июля, после резонансного обращения на канале Рустави 2 начались увольнения.

Позднее за честь и достоинство оскорбленного Путина встала горой Ксения Собчак − дочь его бывшего шефа по петербургской мэрии Анатолия Собчака, одиозная телеведущая и бывшая соперница по выборам президента РФ-2018.

Далее, грузинский журналист Арно Хидирбегишвили в СМИ назвал Георгия Габунию геем и заявил, что тому матерный спич в адрес Путина сочинил бывший президент Грузии (а ныне - украинский политик) Михаил Саакашвили