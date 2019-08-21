Русофобский вопль: Американский конгрессмен назвал Россию заправкой с ядерным оружием

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Россия − это заправка с ядерным оружием в разрезе угрозы, которую она представляет для США.

Соответствующее мнение представитель нижней палаты Конгресса США от Демократической Дэнни Хек высказал во время выступления в Olympia Rotary Club.

Он, работая в специальной комиссии Палаты представителей по разведке, еще сильнее убедился в опасности России и США для мира, чему свидетельством аннексия Россией Крыма, вторжение в Украину и постоянные кибернетические атаки против американцев.

Далее, Хек прямо назвал конфликт между РФ и США "Холодной войной 2".

"Я думаю, откровенно говоря, мы преждевременно объявили о победе [в Холодной войне СССР и США - Главред], и, как следствие возникла новая холодная война. Сначала было противостояние капитализма и коммунизма. А теперь ценностей либеральных демократи и сил авторитаризма / клептократии", − заключил он.

Напомним, ранее западные СМИ назвали "жалкие завоевания" путинской коррумпированной России - "страны-заправки".