Беглец-депутат Онищенко пофантазировал об американском кураторе Украины при Порошенко

Александр Онищенко / УНИАН

Беглый нардеп и коммерсант Александр Онищенко утверждает, что представители США во время президентства Петра Порошенко (2014-2019) оказывали непосредственное влияние на управление Украины.

Такую информацию он озвучил в телеинтервью. По словам Онищенко, куратором украинской политики была Карен Гринвей (сотрудница Федерального бюро расследований США), которой непосредственно подчинялось НАБУ. Именно через это агентство американцы якобы давили на высокопоставленных украинских чиновников, вынуждая их принимать нужные для США решения.

Напомним, ранее нардеп-беглец Онищенко рассказал, почему Порошенко покинул Украину. До этого Верховный суд вытолкнул беглого депутата с досрочных выборов в Раду и прямо запретил его регистрацию кандидатом.