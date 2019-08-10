Онищенко навострил лыжи в Киев / Униан

Александр Онищенко, которые ранее рассказал, почему Порошенко покинул Украину – сам собрался вернуться в Киев, чтобы доказывать свою невиновность в суде.

"Я готов вернуться в Киев и в принципе планирую вернуться в столицу. Единственное, что мне не хотелось, чтобы во всей этой истории мной "торговали". Я хотел приехать и там нормально заниматься, и приходить в суд, доказывать свою невиновность", – сказал Онищенко на телеканале 112 Украина.

Он уверен, что сможет доказать свою невиновность, так как дело против себя считает сфабрикованным.

По его словам, когда суд "действительно будет разбираться", то станет ясно, что "там не было никаких ни краж, ничего, это было обычное рейдерство".

Напомним, 26 июля сообщалось, что под Киевом задержана мать Онищенко. Мать экс-нардепа задержали в аэропорту Борисполь, отметили журналисты.

Как известно, в июне 2016 года правоохранители сообщили, что разоблачили организованную преступную группировку, которая нанесла ущерб Украине в размере свыше 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с Укргазвыдобуванням.

В организации коррупционной схемы обвинили Александра Онищенко. Подозреваемый воспользовался депутатской неприкосновенностью и сбежал из нашей страны. В соучастии в "газовой схеме" обвинили мать Онищенко Инессу Кадырову.