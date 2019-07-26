Под Киевом задержана мать Онищенко — СМИ

Мать Александра Онищенко Инесса Кадырова задержана в Борисполе, узнали журналисты / Радио Свобода

В четверг, 25 июля, под Киевом — в аэропорту Борисполь — правоохранители задержали возможную участницу хищения природного газа.

Задержанная была объявлена в розыск с августа 2016 года и скрывалась от следствия, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

В Борисполе задержана мать Александра Онищенко — нардепа Верховной Рады VIII cозыва, который сбежал из Украины — Инесса Кадырова, пишет ТСН.

"…задержана вероятная участница преступной организации по разворовыванию природного газа, добытого в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО Укргазвыдобування...", — отметили в САП.

Напомним, в июне 2016 года правоохранители сообщили, что разоблачили организованную преступную группировку, которая нанесла ущерб Украине в размере свыше 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с Укргазвыдобуванням.

В организации коррупционной схемы обвинили Александра Онищенко. Подозреваемый воспользовался депутатской неприкосновенностью и сбежал из нашей страны. В соучастии в "газовой схеме" обвинили мать Онищенко Инессу Кадырову.