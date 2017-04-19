Газовые схемы на 3 млрд. Украина направила Испании документы на экстрадицию матери Онищенко

Генпрокуратура Украины направила компетентным органам Испании документы, необходимые для начала процедуры экстрадиции в Украину 71-летней Инессы Кадыровой — матери нардепа Александра Онищенко, подозреваемой в соучастии с ним в организации так называемой "газовой схемы".

Об этом рассказал замгенпрокурора Евгений Енин, сообщает Еспресо.TV.

"Уже отправили запрос", — сказал он. По словам Енина, документы для экстрадиции были отправлены в среду.

Кадырова была задержана 30 марта в Испании по ориентировке Интерпола. По версии следствия, она является соорганизатором так называемой "газовой схемы", в результате которой государству нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. Кадырова подозревается в создании преступной организации, растрате имущества в особо крупных размерах и фиктивном предпринимательстве, сообщает УНИАН.

Вскоре после задержания Кадыровой Онищенко уверял, что ее отпустили. По его словам, суд отпустил Кадырову на основании его "политического преследования".

НАБУ направило в Генпрокуратуру пакет документов, необходимый для начала процедуры экстрадиции Кадыровой. После получения оригиналов документов суд Испании будет принимать решение о применении так называемого экстрадиционного ареста или иной меры пресечения до рассмотрения вопроса об экстрадиции лица в Украину.

Напомним, 15 июня 2016 года в НАБУ и САП заявили о разоблачении организованной преступной группировки, которая нанесла ущерб государству в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ПАО "Укргазвыдобування".

Согласно доказательствам, полученным во время досудебного расследования уголовного производства, организатором коррупционной схемы является Онищенко, которого Верховная Рада 5 июля лишила неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест, но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины.

фото: radiosvoboda.org