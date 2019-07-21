Верховный суд вытолкнул беглого депутата Онищенко с парламентской гонки

Суд запретил Онищенко баллотироваться в Раду / УНИАН

21 июля, в день голосования на выборах в Верховную Раду, беглый депутат Александр Онищенко, который ранее разродился планом по поводу возвращения Украине "украденных" Порошенко денег, выбыл из парламентской гонки. Верховный суд Украины аннулировал решение Шестого апелляционного административного суда Киева, чем запретил регистрацию Онищенко кандидатом в депутаты.

По информации, ВСУ признал, что Шестой апелляционный суд ошибся в оценке всех обстоятельств дела и в результате принял неправомерное решение по Онищенко.

Отметим, Александр Онищенко пытался попасть в новую Верховную Раду по 93-му округу (Киевская область). Трудности возникли уже на этапе регистрации кандидатом. ЦИК указала Онищенко, что он не выполнил пункт о постоянном проживании в Украине в течение последних пяти лет.

Читайте такжеПорошенко молится иконе со своим ликом - беглый нардеп ОнищенкоВ качестве оправдания Онищенко предоставил ЦИК письмо от федерации конного спорта, в котором указано, что депутат участвует вынужден находиться за рубежом в связи с турнирами и тренировками.

Но ЦИК все же не зарегистрировала Онищенко кандидатом. Потом появилось решение Шестого апелляционного суда с требованием внести фамилию Онищенко в бюллетени. ЦИК подала апелляцию и менее чем за сутки до даты голосования выиграла дело в Верховном суде.

Напомним, ранее сообщалось, суд заставил ЦИК зарегистрировать беглеца Онищенко.