Беглый нардеп Онищенко разродился планом по поводу возвращения Украине "украденных" Порошенко денег

Александр Онищенко / УНИАН

Беглый народный депутат Александр Онищенко поделился с западной прессой планами по возвращению якобы украденных Петро Порошенко денег в украинскую казну.

Об этом он написал в своей заметке, опубликованной в американском издании The Washington Times.

По мнению Онищенко, за время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко присвоил 5 млрд долларов украинских государственных денег.

"Я сам создаю и планирую возглавить неправительственную организацию под названием "Группа по возвращению активов" с целью вернуть 5 миллиардов долларов Украине , которые были присвоены Порошенко и его окружением. Я посвятил свою карьеру разоблачению коррупции, которая опутала Украину под властью Порошенко", − заявил он

Читайте такжеОнищенко рассказал, как был посредником между Порошенко и Тимошенко при скупке голосов в Раде: видеоБолее того, Онищенко намеревается организовать в США компанию юристов, которая будет искать украденные Порошенко деньги и имеющиеся у него США активы.

"Компания, которую мы организовали, в Америке будет возвращать все, что награбил Порошенко. Группа профессиональных юристов, финансистов и детективов со всего мира будет искать украденные миллионы, офшорные счета, движимое и недвижимое имущество, зарегистрированное на аффилированных лиц. Чтобы облегчить и ускорить работу украинским правоохранительным органам, в группе будут американцы, которые годами занимаются возвращением награбленных активов и посадили не одного политика", − написал он.

Напомним, ранее Александр Онищенко написал книгу "Петр Пятый" - разоблачительный труд Порошенко. Позднее он рассказал о "маниакальной страсти" пятого президента Украины к деньгам.