Онищенко рассказал испанским прокурорам о коррупции Порошенко – СМИ

Находящийся в бегах народный депутат Александр Онищенко сообщил о допросе, который был проведен испанской антикоррупционной прокуратурой.

В комментарии для интернет-газеты Страна он сообщил, что правоохранители Испании спрашивали его о коррупции президента Петра Порошенко.

По словам Онищенко, допрос состоялся год назад, о чем он предоставил соответствующий документ. Нардеп подчеркнул, что прокуратура интересовалась вопросами финансовых операций относительно покупки президентом в Испании элитной недвижимости.

Журналист Светлана Крюкова сообщила, что владеет информацией о расследовании, которое ведут относительно незаконных финансовых сделок Порошенко в Испании.

"Александр Онищенко и Андрей Портнов затеяли серьёзное расследование в Испании по частному имуществу, офшорным счётам Пётра Порошенко и разных теток, на которых оформлены вилы, дачи, квартиры, пароходы и прочие атрибуты дорогой жизни успешной украинской элиты. Всего этого добра, купленного до президенства и после президенства у ПП, как оказалось, в Испании достаточно много. Испанский инвестор. Системный. Рассказывают, что все заработанное туда возит. И у берегов закапывает. С нетерпением жду материал. И переживаю очень. Злые реваншисты в эмиграции - нехилые конкуренты для нашего цеха"", - заявила в Facebook журналист Светлана Крюкова.

Напомним, эфире украинского телеканала прозвучали так называемые "пленки Онищенко", на которых якобы звучит голос украинского президента Петра Порошенко, который дает добро на закрытие уголовных дел против Николая Злочевского, министра экологии времен Виктора Януковича.