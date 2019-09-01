В России установили памятник Путину

В России установили памятник Владимиру Путину / Reuters

В Иркутской области РФ жители поселка Хужир на острове Ольхон установили бюст Владимира Путина.

Тем самым аборигены намерены привлечь внимание к проблемам своего района. При этом в соцсетях опубликовано обращение к Путину, которое местные жители записали на фоне бюста.

"Бюст будет использоваться для прямых обращений жителей Ольхонского района к "гаранту конституции" Владимиру Путину. Других путей добиться того, чтобы их услышали у активистов не осталось", - пишут российские журналисты.

Напомним, ранее в Сети затроллили боевиков из-за "увековечивания" памяти ликвидированного главаря "ДНР" Александра Захарченко.