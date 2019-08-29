"Захерастская площадь": В Сети троллят боевиков "ДНР" из-за "увековечивания" Захарченко

Донецк, Захарченко / Фото ДАН

Оккупационная власть Донецка переименовала Октябрьскую площадь в честь ликвидированного главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко.

О переименовании на своей странице в Twitter написал украинский журналист Денис Казанский.

"Ватники ругали Украину за декоммунизацию и уничтожение "нашей истории", а теперь провели свою декоммунизацию – переименовали Октябрьскую площадь в Донецке в честь Захарченко. Октябрьской площадь перед ДонОГА называлась со времен СССР, но тут почему-то "нашу историю" не пожалели", – написал он.

Фото twitter.com/den_kazansky

Новость вызвала бурю насмешек и иронии в Сети:

"А это специально, чтобы под декоммунизацию, наверное, не попала. Нужно будет отдельный закон о "деватификации" принимать"

"Улицы "ДНР": ул. Моторылера, ул. Гиви,ул. Гиркин платц и улицы замоченных за расконсервацию стратегических шахт СССР, Кобзон штрассе и в честь нации синьоров-панталонов из братского "ЛНР" – ул.ЛНРщиков, Залдостановская, Чичеринская, Сурковская"

"Так и назвали? Захерастская площадь?",

"Площадь курмаршала, площадь куриного восстания"

"А на мавзолей не хватило денег? Все-таки "республику" создал"

"Нужно было улицу назвать Zaxer Strasse"

"О, курмаршал!"

"А палатка со свежей курятиной где?".

Как известно, Захарченко был ликвидирован 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе Сепар. В июне 2019 года в самопровозглашенной "ДНР" опубликовали официальные результаты расследования убийства Захарченко. Террористы обвинили в убийстве украинских силовиков.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Донецке хотят установить памятник последнему императору Российской империи Николаю II.