Новый истукан в Донецке: в "ДНР" решили поставить памятник Николаю II

В "ДНР" решили установить новый памятник / Reuters

В оккупированном Донецке хотят установить памятник последнему императору Российской империи Николаю II.

Как заявил учредитель фонда сохранения культурного и исторического наследия "Возрождение" (Россия) Михаил Блинников, памятник будет установлен на территории недостроенного храма в честь Святых Царственных Мучеников в поселке Горняк (Донецк), пишет Днесь.

Фонд уже отметился на оккупированных территориях установкой памятников святителю Луке (Войно-Ясенецкому) на территории донецкой областной больницы им. Калинина, преподобному Сергию Радонежскому рядом со Спасо-Преображенским собором и цесаревичу Алексию в Донецке.

Блинников поведал, что фундамент памятнику уже готов, но точной даты его открытия не назвал.

Напомним, ранее в Сети подняли на смех памятник-"шедевр" в честь ликвидированного главаря "ДНР" Александра Захарченко.