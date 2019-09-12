Россия и Чехия поспорили из-за переноса памятника советскому маршалу Коневу

Власти Праги решили перенести памятник маршалу Коневу в музей / Фото: kipov.ru

Власти Праги приняли решение перенести памятник советскому маршалу Ивану Коневу, который участвовал в освобождении города от нацистов во времена Второй мировой войны.

На решение моментально отреагировали в Москве. Посольство России в Чехии обнародовало свою позицию в Facebook.

"Надеемся, что несмотря на нынешнее решение муниципалитета памятник И.С.Коневу останется на своем историческом месте, и чешская сторона в полной мере обеспечит его охрану в соответствии со своими международными обязательствами по Договору о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и Чешской Республикой от 1993 года", - сказано в сообщении.