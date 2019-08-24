Устали отмывать: чехи предлагают России забрать памятник советскому маршалу

24 августа 2019, 08:48

В Праге памятник советскому маршалу Ивану Коневу облили красной краской.

Конев
Вандалы в очередной раз разрисовали монумент / Фото: radio.cz

Власти чешской Праги считают нецелесообразным восстанавливать памятник советскому маршалу Ивану Коневу после очередного нападения вандалов. Монумент предлагают отдать Росии. Об этом заявил глава администрации района Прага-6 Ондржей Колар.

По его словам, администрация района готовит письмо в посольство РФ с предложением забрать статую на свою территорию. Таким образом, считает Колар, удастся предотвратить дальнейшие акты вандализма, поскольку памятник окажется на территории другого государства, сообщает Radio Praha.

Колар подчеркнул, что памятник регулярно обливают краской, и он не видит смысла "тратить деньги жителей Праги-6 на то, что они не хотят у себя видеть". Он также заявил, что в этот раз статую не будут отмывать от красной краски на средства жителей Праги.

"В этот раз мы решили оставить его (памятник - ред.) таким, какой он есть, потому что, и это мое субъективное мнение, надписи, сделанные красной краской, говорят правду", - подчеркнул Колар.

Напомним, 22 августа неизвестные облили красной краской памятник советскому военачальнику, маршалу Ивану Коневу. Кроме того, вандалы нанесли на монумент надписи "Нет кровавому маршалу, не забудем" и дату - "1968". Последняя намекает на роль Конева в подавлении "Пражской весны" в конце 60-х годов.

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