"Суровый Киев": вандалы разрисовали поезд метро

Запись была сделана в районе метро Дарница.
В Киеве вандалы разрисовали целый состав метрополитена, при этом закрашенными оказались даже окна и двери вагонов.
На опубликованной в Сети записи запечатлено, как по станции проезжает разрисованный поезд.
Автор видео отметил, что запись была сделана в районе метро Дарница рано утром, 16 августа.
"Суровый Киев, весь поезд. Метро Дарница. Зачем?", - задается вопросом автор публикации.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в киевском метро заметили двойника Зеленского.