"Суровый Киев": вандалы разрисовали поезд метро

В Киеве вандалы разрисовали поезд метро / Скриншот

В Киеве вандалы разрисовали целый состав метрополитена, при этом закрашенными оказались даже окна и двери вагонов.

На опубликованной в Сети записи запечатлено, как по станции проезжает разрисованный поезд.

Автор видео отметил, что запись была сделана в районе метро Дарница рано утром, 16 августа.

"Суровый Киев, весь поезд. Метро Дарница. Зачем?", - задается вопросом автор публикации.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в киевском метро заметили двойника Зеленского.