В Киевском метро заметили двойника Зеленского: потрясающее сходство

В метро Киева нашли двойника Владимира Зеленского / facebook.com/k.dimitriy

В метрополитене столицы заметили мужчину, который как две капли воды похож на президента Владимира Зеленского.

Фото "двойника" президента на своей странице в Facebook выложил Дмитрий Коваленко.

"Что, порохоботы, всрались?! Вот он – настоящий народный президент. Без кортежей, охраны, мигалок и даже велосипеда. Простой и скромный гарант Конституции едет в метро на работу, а ты и дальше молись на шоколадного барыгу… Пусть все страна знает – максимальный репост!", - написал Коваленко.

Мужчина как две капли воды похож на Зеленского / facebook.com/k.dimitriy

На снимках видно, что мужчина очень уставший, и ехал в метро с закрытыми глазами. Черты лица гаранта Конституции и пассажира практически идентичны: прическа, нос, разрез и даже цвет глаз, форма губ и, кажется, даже рост у них одинаковый.

Единственное отличие – это стиль одежды и небольшое пузико. Как известно, Зеленский активно занимается спортом, и у него ЗЕкубики.

В комментариях стали подшучивать над снимком, и создавать забавные фотоколлажи из серии "ожидание-реальность".

"У Зельки кубики на пузе. Хотя.. с Богданом поведешься...", "Что-то в нем есть и от Медведева...", "Вывсеврети!", "Двойник на работу едет, на Банковую", "Почему одет не в украинские бренды? Зрада", - писали юзеры.

Ранее Тука высказался о двойнике Путина.