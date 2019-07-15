"Допускаю": Тука высказался о двойнике Путина

Георгий Тука считает, что у Путина есть двойник / Униан

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука высказал мнение, что слухи о наличии у президента России Владимира Путина двойника не безосновательны и вполне оправданы.

"Этим приемом, насколько мне известно, пользуются спецслужбы многих государств, когда президентов (в первую очередь, это касается глав государств) необходимо вывести из-под угрозы вероятной опасности. В таких случаях на определенные мероприятия подставляется двойник", - сказал он во время чата в Главреде.

По словам Туки, есть малозначимые мероприятия, на которых присутствие главы государства вовсе не обязательно. Например, футбольный матч, куда президент, как правило, приезжает из-за пиара и его функция – стукнуть по мячу или сказать приветственную речь в микрофон.

"Какая необходимость тому же престарелому Путину три часа стоять у Мавзолея, топая ножкой по мумии Ленина, чтобы приветствовать парад? Для этого вполне может быть другой человек, который может справиться с этой функцией. Известно, что двойники были не только у руководителей Советского Союза", - отметил он.

Тука констатировал, что такая конспирология в мировой политике абсолютно не в новинку.

Напомним, во время чата в Главреде Тука подчеркнул, что если после разговора президента Владимира Зеленского с главой России Владимиром Путиным будут освобождены пленные украинские моряки, то в российском обществе такой факт воспримут как поражение, а это недопустимо для лидера РФ.