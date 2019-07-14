"Бахнут по десять чашек кофе": эксперт пояснил тонкости возможной встречи Зеленского и Трампа

Георгий Тука убежден, что встреча Трампа и Зеленского не станет судьбоносной / Главред

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука высказал мнение, что на предстоящей встрече между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским не будут достигнуты ключевые договоренности, однако, несмотря на это, к ней нужно хорошо подготовиться.

"Наш президент – неординарная личность, с точки зрения политикума. Трамп во многом – такая же неординарная и, я бы даже сказал, патологическая личность для американского политикума. Чисто по-человечески, думаю, Трампу будет интересно пообщаться со своим зеркальным отражением", - сказал он во время чата в Главреде.

По нению Туки, до встречи осталось полтора-два месяца, поэтому времени на подготовку не так уж много. Он добавил, что наиболее важные вопросы в таком формате решаются не в процессе общения президентов, а заранее.

Читайте такжеТука оценил первые шаги Зеленского по Донбассу"Более того, на этом фоне крайне негативно смотрится абсолютно глупый скандал с министром иностранных дел Украины. И, поверьте, для оценки фигуры президента Украины из-за океана этот скандал позитива не дал. И на сегодняшний день Павел Климкин – действующий министр иностранных дел. Вадим Пристайко не имеет сейчас никаких полномочий заниматься вопросами внешней политики", - отметил он.

Тука констатировал, что подготовительная работа к встрече глав государств Украины и США должна предварительно быть подготовлена на уровне послов и консультантов.

"Наивно предполагать, что Володя сядет с Дональдом, бахнет по десять чашек кофе и придумают, какую идейку протолкнуть. Это абсолютно не соответствует реалиям", - подытожил спикер.

Напомним, во время чата в Главреде Тука подчеркнул, что если после разговора президента Владимира Зеленского с главой России Владимиром Путиным будут освобождены пленные украинские моряки, то в российском обществе такой факт воспримут как поражение, а это недопустимо для лидера РФ.