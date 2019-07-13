Тука озвучил совет Зеленскому относительно Путина

13 июля 2019, 05:53

РФ прет, как танк, предупредил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Зеленский — Путин — Владимиру Зеленскому стоит избегать общения с Владимиром Путиным тет-а-тет, считает Георгий Тука
Владимиру Зеленскому стоит избегать общения с Владимиром Путиным тет-а-тет, считает Георгий Тука / Главред

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука посоветовал бы президенту Владимиру Зеленскому избегать общения с главой России Владимиром Путиным тет-а-тет.

Российский лидер таких "зеленских" на переговорах жует пачками, рассказал чиновник во время чата на Главреде.

По его словам, на переговоры с главой РФ Зеленский должен идти в окружении профессиональных советников и, только базируясь на мнении советников, принимать решения, "иначе это может очень плохо закончиться".

"Прежде всего, я бы посоветовал Владимиру Зеленскому избегать общения с Путиным тет-а-тет. Зеленский — может быть, хороший актер и хороший парень, но он — абсолютно нулевой дипломат и переговорщик…", — сказал собеседник.

Также Тука выразил мнение, что в ближайшем будущем встреча в формате Украина, Россия, США, Германия, Великобритания и Франция нереальная.

"...Это опять же манера общения нашего президента — создать очередной хайп. У меня есть большие сомнения в том, что о такой встрече велись какие-то переговоры с Соединенными Штатами Америки или с лидерами Франции и Германии", — заявил замминистра.

Читайте такжеПолитолог объяснил, на что указывает разговор Зеленского с ПутинымЧиновник подчеркнул, что министр иностранных дел Сергей Лавров уже дал официальный ответ на это предложение Зеленского, и он заключался в следующем: "Ребята, займитесь прямыми переговорами (с "Л/ДНР" — Ред.)".

Собеседник подчеркнул, что "Россия прет, как танк".

"Она будет нас выкручивать — крутить руки, ноги, головы, будет вынимать глаза и отрывать уши... Москва будет делать все, чтобы только заставить Киев согласиться на прямые переговоры с Донецком и Луганском. Это — сценарий Приднестровья", — предупредил он.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что первый разговор между президентом РФ и Владимиром Зеленским состоялся по инициативе украинской стороны. Спикер говорил, что главы России и Украины, в частности, обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе.

Позже на сайте украинского президента появилась информация, что Зеленский и Путин поговорили по телефону 11 июля, а во время беседы ключевым вопросом было освобождение захваченных в плен моряков.

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