Тука озвучил совет Зеленскому относительно Путина

РФ прет, как танк, предупредил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука посоветовал бы президенту Владимиру Зеленскому избегать общения с главой России Владимиром Путиным тет-а-тет.
Российский лидер таких "зеленских" на переговорах жует пачками, рассказал чиновник во время чата на Главреде.
По его словам, на переговоры с главой РФ Зеленский должен идти в окружении профессиональных советников и, только базируясь на мнении советников, принимать решения, "иначе это может очень плохо закончиться".
"Прежде всего, я бы посоветовал Владимиру Зеленскому избегать общения с Путиным тет-а-тет. Зеленский — может быть, хороший актер и хороший парень, но он — абсолютно нулевой дипломат и переговорщик…", — сказал собеседник.
Также Тука выразил мнение, что в ближайшем будущем встреча в формате Украина, Россия, США, Германия, Великобритания и Франция нереальная.
"...Это опять же манера общения нашего президента — создать очередной хайп. У меня есть большие сомнения в том, что о такой встрече велись какие-то переговоры с Соединенными Штатами Америки или с лидерами Франции и Германии", — заявил замминистра.
Читайте такжеПолитолог объяснил, на что указывает разговор Зеленского с ПутинымЧиновник подчеркнул, что министр иностранных дел Сергей Лавров уже дал официальный ответ на это предложение Зеленского, и он заключался в следующем: "Ребята, займитесь прямыми переговорами (с "Л/ДНР" — Ред.)".
Собеседник подчеркнул, что "Россия прет, как танк".
"Она будет нас выкручивать — крутить руки, ноги, головы, будет вынимать глаза и отрывать уши... Москва будет делать все, чтобы только заставить Киев согласиться на прямые переговоры с Донецком и Луганском. Это — сценарий Приднестровья", — предупредил он.
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что первый разговор между президентом РФ и Владимиром Зеленским состоялся по инициативе украинской стороны. Спикер говорил, что главы России и Украины, в частности, обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе.
Позже на сайте украинского президента появилась информация, что Зеленский и Путин поговорили по телефону 11 июля, а во время беседы ключевым вопросом было освобождение захваченных в плен моряков.