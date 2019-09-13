Войны в Сирии больше нет: российский МИД сделал громкое заявление

Сергей Лавров заявил, что война в Сирии закончилась / Reuters

Глава российского МИД Сергей Лавров, который ранее назвал условие для улучшения отношений между Украиной и Россией, заявил об окончании войны в Сирии.

"Война в Сирии действительно закончилась. Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни", — сказал Лавров.

Глава российского МИД отметил, что в стране сохраняются "очаги напряженности". Это касается не подконтрольных сирийскому правительству территорий — в провинции Идлиб и в районе восточного берега реки Евфрат.

При этом Лавров подчеркнул, что первоочередные задачи в Сирии сейчас — оказание гуманитарной помощи и поддержка политического процесса по урегулированию кризиса в стране, передает Труд.

Читайте такжеУкраина и Сирия ведут Россию к банкротству - NewsweekНапомним, ранее в Сирии погибли путинские "ихтамнеты" неподалеку от населенного пункта Джурин (Идлиб). В Минобороны РФ, по сложившейся традиции уже, опровергли информацию о гибели россиян в Сирии.

"Никаких "российских наблюдательных постов" в районе населённого пункта Джурин в зоне деэскалации Идлиб не существует. Информация, распространённая одним из российских СМИ, о якобы гибели военнослужащих ВС России не соответствует действительности", - заявили в ведомстве.

Также ранее СМИ сообщили, что в Сирии появились украинские наемники. Они Наемники входили в состав частной военной компании Вега, основанной бывшими участниками международных элитных и специальных подразделений.