В Сирии погибли путинские "ихтамнеты": в России еще раз открестились

Русские военные в Сирии / https://rusmonitor.com

В среду, 4 сентября, в Сирии неподалеку от населенного пункта Джурин (Идлиб) погибли трое офицеров российской армии.

Такое сообщение опубликовал портал "Ведомости" со ссылкой на собственные источники в военно-дипломатических кругах. Еще двое российских военных получили тяжелые ранения.

Также сообщается, что группа из восьми россиян "осуществляли переход в опорный пункт с целью наблюдения за противником без пересечения линии соприкосновения". Военнослужащие разделились на две части. Тем не менее, позже обе по очереди подорвались на минах ОЗМ-72.

В Минобороны РФ, по сложившейся традиции уже, опровергли информацию о гибели россиян в Сирии.

"Никаких "российских наблюдательных постов" в районе населённого пункта Джурин в зоне деэскалации Идлиб не существует. Информация, распространённая одним из российских СМИ, о якобы гибели военнослужащих ВС России не соответствует действительности", - заявили в ведомстве.

Напомним, ранее российские самолеты разбомбили жилища мирных жителей в Сирии. Позднее эксперт рассказал, почему Турция может пренебречь мнением США и начать военную операцию в Сирии.