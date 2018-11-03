В Сирии взорвали штаб российских "охотников на ИГИЛ": СМИ рассказали о погибших

В Сирии погибли российские военные / Reuters

На востоке Сирии в результате взрыва в штабе российской группировки войск близ города Дейр эз-Зор погибли семеро российских военных.

"Семеро российский военных, а также представители сирийского режима были убиты в пятницу вследствие подрыва взрывного устройства в штабе российских войск в здании уголовного суда севернее от кольцевой развязки "Панорама" на автодороге Дейр эз-Зор-Дамаск", - сказано в сообщении сирийского информационного ресурса "Сеть информационных новостей" (Ebaa).

Погибшие действовали в составе так называемого подразделения "охотников на ИГИЛ" 5-го корпуса в составе войск режима Асада.

Напомним, ранее были обнародованы имена уничтоженных в Сирии украинских наемников "Вагнера".