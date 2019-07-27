Открытое раздражение: почему Турция может наплевать на США и начать операцию в Сирии

Турция намерна начать операцию против курдов несмотря на позицию США

Судя по заявлениям Турции, переговоры с американцами о ситуации на северо-востоке Сирии прошли не очень удачно. В очередной раз, всё закончилось ничем.

На днях в Анкару приезжала американская делегация во главе со спецпредставителем США по Сирии Джеймсом Джеффри, который курирует сирийское направление в администрации Дональда Трампа.

Они встретились с представителями турецкого правительства и администрации президента Эрдогана. На повестке дня один, но уже доставший всех вопрос - что делать с курдами на северо-востоке Сирии?

В этот раз, турецкие представители не скрывали своего раздражения переговорами, затянувшимися уже почти на год.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу открыто сообщил, что они отвергли предложения американской стороны о "зоне безопасности".

"Мы не посчитали эти инициативы достаточно приемлемыми. Наше терпение подходит к концу. У нас складывается впечатление, что США пытаются затянуть процесс. В таком случае, мы можем принять ряд самостоятельных шагов в этом вопросе" - заявил Чавушоглу после встречи с Джеффри.

Читайте такжеПосле поставок С-400 трения между Турцией, США и Россией начинают ускорятьсяПосле этого, он встретился с министром обороны Хулуси Аккаром, и обсудил ситуацию на границе. Там же неделю происходит стягивание турецкой техники и военных. Анкара даёт понять, что готова пересечь границу и начать вторжение в северо-восточную Сирию, несмотря на присутствие американских войск.

Проблема Турции и США состоит в том, что они по-разному трактуют достигнутые осенью прошлого года договорённости по курдам.

С точки зрения турецкого истеблишмента, США должны гарантировать создание на северо-востоке Сирии "зоны безопасности" радиусом в 30 км от границы, которую будут контролировать, естественно, сами турки.

Однако с позиции Вашингтона, "зона" должна быть гораздо меньше, и контроль над ней будут осуществлять США, Турция и остальные союзники - Великобритания и Франция.

Турки считают, что американцы специально "перекручивают факты" и пытаются затянуть процесс переговоров, потому что на самом деле они не желают их выполнять. И это их бесит.

Читайте такжеРоссия начала отгружать оружие С-400 для ТурцииК тому же, Турция до сих пор вспоминает Штатам невыполнение ими одного из главных условий "дорожной карты" по северо-востоку Сирии - вывод курдских отрядов YPG из города Манбидж, которого по факту не произошло.

Ну, что тут сказать.

В очередной раз, имеем типичную историю турецко-американских отношений, когда одна сторона что-то обещает второй, но на деле не выполняет обязательств, а вторая обижается и считает это предательством.

Провал этих переговоров - очень серьёзный момент, который может подтолкнуть турков к более агрессивным действиям на границе, а может даже действительно вынудит их пойти на вторжение и ограниченную военную операцию против курдов.